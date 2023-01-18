В Иркутске отменили концерт Меладзе

В Иркутске отменили концерт певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает irk.ru с ссылкой на организаторов. Выступление Меладзе должно было пройти 4 мая. Причина отмены концерта неизвестна.

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Ранее группа депутатов Тюменской областной думы потребовала запретить в России концерты Меладзе. Также они отправили обращение с просьбой лишить его звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

По их утверждению, музыкант "выразил поддержку политики недружественного государства, что приводит к нарушению свободы слова и возбуждению национальной вражды". Обращение депутатов связано со скандалом Меладзе в Дубае.