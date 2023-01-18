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36 минут назад

В Иркутске отменили концерт Меладзе

Газета.Ruиещё 2

В Иркутске отменили концерт певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает irk.ru с ссылкой на организаторов. Выступление Меладзе должно было пройти 4 мая. Причина отмены концерта неизвестна.

В Иркутске отменили концерт Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее группа депутатов Тюменской областной думы потребовала запретить в России концерты Меладзе. Также они отправили обращение с просьбой лишить его звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

По их утверждению, музыкант "выразил поддержку политики недружественного государства, что приводит к нарушению свободы слова и возбуждению национальной вражды". Обращение депутатов связано со скандалом Меладзе в Дубае.

Сообщалось, что певец якобы продолжил приветствие "Слава Украине!" фразой "Героям слава!", выступая на корпоративе.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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