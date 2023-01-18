Михалков отреагировал на «похоронный» пост Собчак

«Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях, — сказал Адабашьян. — У Никиты была спокойная реакция даже на слова Ксении Анатольевны Собчак. Хотя с ней у него плохие заочные отношения, он это не скрывает. Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали».