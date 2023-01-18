Михалков отреагировал на «похоронный» пост Собчак

На новогодних праздниках вся Россия с замиранием сердца ждала свежих новостей о состоянии 77-летнего Никиты Михалкова. После того как народный артист попал в больницу, многие блогеры и журналисты начали его хоронить... Например, Ксения Собчак стала рассуждать, что замену актеру после его кончины не найти. «Его уход (надеюсь, позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области», — отметила журналистка.
Не дождетесь! По последним сообщениям, Михалкова перевели из реанимации в палату.
«Бодрый, веселый, в хорошем настроении», — рассказал KP.RU близкий друг артиста Александр Адабашьян.
Да и сам Михалков уже выходил на связь и, не сомневаемся, сплетни о себе почитал.
«Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях, — сказал Адабашьян. — У Никиты была спокойная реакция даже на слова Ксении Анатольевны Собчак. Хотя с ней у него плохие заочные отношения, он это не скрывает. Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали».
Между прочим, народный артист сам не промах и за словом в карман не полезет. Поэтому, Ксения Анатольевна, ждите ответочку в новом выпуске программы Никиты Сергеевича!