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52 минуты назад

Певица Анна Седокова сделала своему 5-летнему сыну татуировку

runews24.ru

Певица Анна Седокова исполнила новогоднее желание своего 5-летнего сына Гектора. Фото счастливого ребенка она опубликовала в социальных сетях.

Анна Седокова сделала 5-летнему сыну татуировку
Фото: соцсетисоцсети

Седокова рассказала, что Гектор передал ей записку, которую он передал ей на Новый год. Там 5-летний сын певицы рассказал о своей мечте сделать татуировку.

Анна Седокова поспешила помочь с исполнением желания своего ребенка. Набивать настоящее тату она не стала, однако смогла порадовать сына, подарив ему переводные татуировки. В социальных сетях она опубликовала фото, на котором запечатлела сына с татуировкой льва на плече.

Кроме того, певица поделилась, что у Гектора есть еще одна мечта, однако для ее исполнения нужно немного подождать. Мальчик мечтает заплести дреды, но для этого необходимо отрастить волосы.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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