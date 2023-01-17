Анна Седокова сделала 5-летнему сыну татуировку

Певица Анна Седокова исполнила новогоднее желание своего 5-летнего сына Гектора. Фото счастливого ребенка она опубликовала в социальных сетях.

Фото: соцсети соцсети

Седокова рассказала, что Гектор передал ей записку, которую он передал ей на Новый год. Там 5-летний сын певицы рассказал о своей мечте сделать татуировку.

Анна Седокова поспешила помочь с исполнением желания своего ребенка. Набивать настоящее тату она не стала, однако смогла порадовать сына, подарив ему переводные татуировки. В социальных сетях она опубликовала фото, на котором запечатлела сына с татуировкой льва на плече.