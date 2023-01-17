В России предложили запретить концерты Валерия Меладзе

Также певца нужно лишить звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Инициативу премьеру Михаилу Мишустину направил депутат Тюменской областной думы Александр Чепик. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
«Интересный артист Валерий Меладзе — и тут, и там кричит «Слава героям». Очень жаль, что в России засело много врагов, которые «рубят бабки» на простом трудовом народе, а чуть что уезжают туда», — заявил Чепик.
Ранее сенатор Елена Афанасьева предлагала лишить Валерия Меладзе российского гражданства. Поводом стало видео с новогоднего концерта певца в Дубае, на котором он продолжил лозунг украинских националистов.