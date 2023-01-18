Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.
Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».
В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг.
Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.
В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.