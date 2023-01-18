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9 минут назад

Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.

Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».

В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг.

Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.

В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,Иосиф Кобзон,
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