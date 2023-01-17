На мужа актрисы Анастасии Макеевой подали в суд

На супруга актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова подали в суд. Об этом сообщает kp.ru.

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По данным издания, представители областной клинической больницы подали иск на строительную компанию «И-Мет», где Мальков является учредителем и генеральным директором. Отмечается, что фирма заключила договор с клиникой, однако заказчик остался недоволен результатом.

Больница требует с Малькова 191 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств. Мужчина должен предъявить аргументы в свою защиту до 30 января 2023 года.