В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

"КП": На мужа актрисы Анастасии Макеевой подали в суд

Газета.Ru

На супруга актрисы Анастасии Макеевой Романа Малькова подали в суд. Об этом сообщает kp.ru.

На мужа актрисы Анастасии Макеевой подали в суд
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, представители областной клинической больницы подали иск на строительную компанию «И-Мет», где Мальков является учредителем и генеральным директором. Отмечается, что фирма заключила договор с клиникой, однако заказчик остался недоволен результатом.

Больница требует с Малькова 191 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств. Мужчина должен предъявить аргументы в свою защиту до 30 января 2023 года.

Ранее Макеева призналась, что уже два года пытается завести с мужем ребенка. Она назвала свой брак с Мальковым «судьбой».

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители