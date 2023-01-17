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6 минут назад

СМИ: Монеточка выставила на продажу квартиру в Москве

Никита Бородкин

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) выставила на продажу свою квартиру в Басманном районе Москвы. Как сообщает Газета.Ru, стоимость объекта составляет 30 млн рублей.

Монеточка выставила на продажу квартиру в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что квартиру Гырдымова приобрела в начале 2022 года. По информации Mash, певица отдала за квартиру площадью в 60 квадратных метров 20 млн рублей. Журналисты опубликовали видео дома, в котором находилось жилье, после чего певица обвинила редакцию канала в раскрытии ее адреса. Тогда она признавалась, что задумывается о продаже недвижимости.

Сейчас Монеточка вместе с мужем и ребенком проживает в Литве, из-за чего, предположительно, решила избавиться от московской недвижимости. Рост цены на 10 млн рублей объясняется дизайнерским ремонтом, который успели сделать в помещении.

По словам соседей, потенциальные покупатели регулярно ходят осматривать помещение. Риелтор утверждает, что с владельцами можно выйти на видеосвязь, но лишь при наличии «серьезных намерений». Однако ехать в Россию, чтобы заключить сделку, Гырдымова не собирается — вместо нее это сделают родственники по доверенности.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,
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