Лазарев устал от карьеры артиста

«Я уже не помню, когда последний раз нормально высыпался, потому что засыпаю в одном городе, просыпаюсь в другом, а иногда просто все это происходит в самолетах, поездах. Мы порой должны оказываться в одно и то же время в разных городах, на разных телевизионных площадках. За день может быть по два, по три концерта. И ты везде должен источать радость и позитив», — признался артист.