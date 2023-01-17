Лазарев устал от карьеры артиста

У народной славы и всеобщего внимания есть и обратная сторона. 39-летний певец, посвятивший большую часть жизни сцене, как никто другой познал все тяготы профессии артиста. В новом интервью Пятому каналу певец признался, что очень устал, с возрастом поменял приоритеты и теперь задумался о полноценном отдыхе.
«Я уже не помню, когда последний раз нормально высыпался, потому что засыпаю в одном городе, просыпаюсь в другом, а иногда просто все это происходит в самолетах, поездах. Мы порой должны оказываться в одно и то же время в разных городах, на разных телевизионных площадках. За день может быть по два, по три концерта. И ты везде должен источать радость и позитив», — признался артист.
Лазарев также рассказал, что только недавно пришел к выводу, что нужно больше времени уделять отдыху и себе в целом.
«Может оказаться так, что ты к 70, 80 годам окажешься абсолютно один — без друзей, без семьи, но с профессией. Однако к тому времени уже будут новые герои, новые кумиры, и ты можешь оказаться просто не у дел. Нужно успевать смотреть, что вокруг, путешествовать, если есть такая возможность. Не всего себя отдавать работе», — поделился мыслями о будущем Сергей.
К переосмыслению жизненных ценностей певца подтолкнуло в том числе желание больше времени проводить с подрастающими наследниками.
«Любимое мое отвлечение от всей публичной жизни — это мои дети. Я с удовольствием прихожу домой, отвлекаюсь от всего этого и просто становлюсь папой», — трогательно рассказал Лазарев.