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1 час назад

Дина Саева посоветовала Сергею Лазареву "снять корону" после конфликта с певцом

Газета.Ru

TikTok-блогерша Дина Саева в интервью Надежде Стрелец прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым, который произошел около года назад.

Дина Саева посоветовала Лазареву "снять корону" после конфликта с певцом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Саева рассказала, что пересеклась с Лазаревым на отдыхе в Турции. По словам блогерши, артист не обращал на нее внимания. Звезда заявила, что готова была спокойно поговорить с Лазаревым и обсудить произошедшее.

Блогерша посоветовала исполнителю «снять корону» и «стать проще». Она заявила, что в отличие от Лазарева, Дима Билан был более дружелюбно настроен к Саевой, и у знаменитостей сложились теплые взаимоотношения.

Конфликт Лазарева и Саевой произошел в эфире шоу «Осторожно: Собчак». Ксения Собчак познакомила блогершу и музыканта, после чего Саева заявила, что не знает ни одной песни Лазарева, а он раскритиковал «15-секундные ролики без смысловой нагрузки» в TikTok.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Сергей Лазарев,Дима Билан,Ксения Собчак,
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