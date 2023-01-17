Дина Саева посоветовала Лазареву "снять корону" после конфликта с певцом

TikTok-блогерша Дина Саева в интервью Надежде Стрелец прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым, который произошел около года назад.

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Саева рассказала, что пересеклась с Лазаревым на отдыхе в Турции. По словам блогерши, артист не обращал на нее внимания. Звезда заявила, что готова была спокойно поговорить с Лазаревым и обсудить произошедшее.

Блогерша посоветовала исполнителю «снять корону» и «стать проще». Она заявила, что в отличие от Лазарева, Дима Билан был более дружелюбно настроен к Саевой, и у знаменитостей сложились теплые взаимоотношения.