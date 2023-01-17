Дина Саева посоветовала Лазареву "снять корону" после конфликта с певцом

TikTok-блогерша Дина Саева в интервью Надежде Стрелец прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым, который произошел около года назад.
Саева рассказала, что пересеклась с Лазаревым на отдыхе в Турции. По словам блогерши, артист не обращал на нее внимания. Звезда заявила, что готова была спокойно поговорить с Лазаревым и обсудить произошедшее.
Блогерша посоветовала исполнителю «снять корону» и «стать проще». Она заявила, что в отличие от Лазарева, Дима Билан был более дружелюбно настроен к Саевой, и у знаменитостей сложились теплые взаимоотношения.
Конфликт Лазарева и Саевой произошел в эфире шоу «Осторожно: Собчак». Ксения Собчак познакомила блогершу и музыканта, после чего Саева заявила, что не знает ни одной песни Лазарева, а он раскритиковал «15-секундные ролики без смысловой нагрузки» в TikTok.