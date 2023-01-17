«Интересная ситуация сложилась и со Стасом Михайловым. Его семь лет подряд приглашали в США на корпоративы, все эти годы были и соответствующие визы. Теперь, когда артист просто собрался на отдых, ему уже не доверяют в посольстве. Подозревают, что едет работать и юлит», - рассказала Визова.