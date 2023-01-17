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20 минут назад

Эксперт назвал причину отказа США в визе Стасу Михайлову

Елена Прошина

Российскому певцу Стасу Михайлову отказали в получении визы США. Как рассказала «Мосленте» визовый эксперт Ксения Визова, причиной отказа стало недоверие к артисту.

По словам эксперта, Михайлов много лет ездил в США на гастроли, однако, когда он собрался в страну просто отдохнуть, ему уже не поверили и отказались выдавать визу.

Стас Михайлов рассказал, на что потратил свой первый гонорар

«Интересная ситуация сложилась и со Стасом Михайловым. Его семь лет подряд приглашали в США на корпоративы, все эти годы были и соответствующие визы. Теперь, когда артист просто собрался на отдых, ему уже не доверяют в посольстве. Подозревают, что едет работать и юлит», - рассказала Визова.

Она также добавила, что в свое время отказали в американской визе и основателю «Ералаша» Борису Грачевскому. Как оказалось, режиссер когда-то был проездом в Сирии, за что его внесли в черный список. Таким образом Грачевский не смог бы получить визу в США еще 10 лет.

Шоу-бизнес,Видео,Стас Михайлов,
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