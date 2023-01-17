Волочкова раскрыла правду о романе с турком

Анастасия Волочкова регулярно меняет своих любовников. Например, в прошлом году многие говорили о том, что Анастасия закрутила роман с турецким таксистом. Однако на самом деле он был состоятельным мужчиной.

Анастасия заявила о том, что «он в сексе был офигительный». Кроме того, Анастасия призналась, что она не может прожить без интима и двух дней – сразу начинает «лезть на стенку» от отдиночества. Волочкова подчеркнула, что она – взрослый человек – и имеет право вступать в близкие отношения с теми людьми, которые ей приятны.

Анастасия уточнила, что турок регулярно одаривал ее подарками и делал для нее все, чтобы ей было приятно. Перед Новым годом Анастасия познакомилась с новым мужчиной. О нем мало, что известно. Однако Волочкова уже говорит о том, что у них в скором времени состоится свадьба. Любимый Анастасии сделал ей предложение руки и сердца практически сразу после того, как они встретились. Сейчас они вместе отдыхают на Мальдивах, а после своего возвращения будут думать о торжестве.