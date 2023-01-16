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1 час назад

Герой интервью Собчак оценил его словами «оставили только грязь»

Lenta.ru

Звезда популярного юмористического веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, также известный как Серго, оценил интервью, которое он дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В ролике для YouTube-канала «Макарена» актер описал его словами «оставили только грязь».

Герой интервью Собчак оценил его словами «оставили только грязь»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Калайджян рассказал, что стал героем видео Собчак после того, как опубликовал у себя в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик с предложением к журналистке взять у него интервью. Вскоре с ним связались представители телеведущей, и они договорились о встрече. Как уточнил актер, разговор должен был быть посвящен фильму «Непосредственно Каха».

В итоге, по словам Калайджяна, все интервью было построено вокруг обзора блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), раскритиковавшего ленту «Непосредственно Каха» и самого актера.

«Хотя весь день мы [с Собчак] говорили о многих других вещах, они (редакторы — прим. «Ленты.ру») оставили только грязь. (...) У меня осадок был, и [это] неприкольно», — признался он.

«Непосредственно Каха» — веб-сериал, рассказывающий о приключениях Кахи (настоящее имя — Артем Карокозян) и его друга Серго в Сочи. В 2020 году состоялась премьера одноименного фильма. Вскоре после выхода ленты обзор на нее выпустил BadComedian. В выпуске Баженов раскритиковал звучавшие в картине шутки, а также обвинил Калайджяна в рекламировании азартных игр.

Шоу-бизнес,Артем Калайджян,Артем Карокозян,Евгений Баженов,Ксения Собчак,
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