Герой интервью Собчак оценил его словами «оставили только грязь»

Звезда популярного юмористического веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, также известный как Серго, оценил интервью, которое он дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В ролике для YouTube-канала «Макарена» актер описал его словами «оставили только грязь».

Калайджян рассказал, что стал героем видео Собчак после того, как опубликовал у себя в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик с предложением к журналистке взять у него интервью. Вскоре с ним связались представители телеведущей, и они договорились о встрече. Как уточнил актер, разговор должен был быть посвящен фильму «Непосредственно Каха».

В итоге, по словам Калайджяна, все интервью было построено вокруг обзора блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), раскритиковавшего ленту «Непосредственно Каха» и самого актера.

«Хотя весь день мы [с Собчак] говорили о многих других вещах, они (редакторы — прим. «Ленты.ру») оставили только грязь. (...) У меня осадок был, и [это] неприкольно», — признался он.