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58 минут назад

Якубович ответил оскорбившимся его шуткой жителям Камчатки

Никита Бородкин

Телеведущий Леонид Якубович ответил зрителям «Поля Чудес», которые сочли его шутку про Камчатку оскорбительной. Как сообщает издание «Подъем», в беседе с журналистами знаменитость решил процитировать фразу из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

Якубович ответил оскорбившимся его шуткой жителям Камчатки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не читайте советских газет», — сказал он.

Напомним, что во время одного из новых выпусков капитал-шоу участница из Камчатки надела на ведущего национальную шапку малахай и бусы из корюшки. Якубович посмеялся над этим, заявив, что она приехала с другого конца страны, чтобы сделать из него «идиота, в смысле чукчу».

«Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — со смехом добавил Якубович.

Местные жители сочли шутку оскорбительной, раскритиковав в социальных сетях отношение Якубовича к подаркам из региона.

Ранее телеведущий прокомментировал очередные слухи о его смерти. Якубович признался, что подобная информация возникает уже около пяти лет и каждый раз у него «глаза на лоб лезут» от таких фейков.

Шоу-бизнес,Леонид Якубович,Михаил Булгаков,
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