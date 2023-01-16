55-летняя Рената Литвинова насмешила поклонников сценическим образом

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова представила образ для своей новой постановки «Кактус». Видеороликом звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

55-летняя Рената Литвинова представила свою пьесу «Кактус» и показала подписчикам личного блога костюм одной из героинь спектакля. В видеоролике актриса медленно идет по комнате в объемном черном платье с пышными рукавами и юбкой, которая слегка покачивается при каждом шаге Литвиновой.

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«Это не я. Это она. Волшебница из моего спектакля», — уточнила Рената.

Подписчики актрисы пришли в комментарии и высказались по поводу необычного наряда Литвиновой.

«Как шикарная кукла на шикарный чайник», «Чрезмерно неловкое платье», «Напоминает черную курицу из детской сказки», «Кукла-грелка на чайник», «Интересно, сколько весит это платье», »Нонна Мордюкова в «Женитьбе Бальзаминова», «Похожа на черный гриб», — написали пользователи сети.