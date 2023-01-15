В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
46 минут назад

Волочкова поблагодарила отель на Мальдивах за торт в форме флага России

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова выразила благодарность отелю на Мальдивах за торт в форме российского флага. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок кондитерского изделия с надписью «Happy Russian New Year» («Счастливого русского Нового года»).

Волочкова поблагодарила отель на Мальдивах за торт в форме флага РФ
Фото: ТАССТАСС

«Большое спасибо», — написала Волочкова и отметила страницу отеля.

Экс-прима Большого театра отдыхает на Мальдивах уже более 10 дней и активно освещает свой отдых в соцсетях. В одном из постов она отметила, что летает туда, «как на дачу».

volochkova_art/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители