Волочкова поблагодарила отель на Мальдивах за торт в форме флага РФ

Балерина Анастасия Волочкова выразила благодарность отелю на Мальдивах за торт в форме российского флага. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок кондитерского изделия с надписью «Happy Russian New Year» («Счастливого русского Нового года»).

Экс-прима Большого театра отдыхает на Мальдивах уже более 10 дней и активно освещает свой отдых в соцсетях. В одном из постов она отметила, что летает туда, «как на дачу».