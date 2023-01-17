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7 минут назад

Стас Садальский назвал Вахтанга Кикабидзе другом и улетел в Тбилиси на похороны

Слово и Делоиещё 13

Актер Стас Садальский прилетел в Тбилиси ради похорон своегоколлеги Вахтанга Кикабидзе. Он не смог проигнорировать церемонию прощания, несмотря на то, что не во всем был согласен с грузинским артистом.

Садальский не хотел надолго оставаться в Грузии, однако там свои порядки — перед церемонией прощания проводится панихида, которая длится два дня. Поэтому похороны состоятся только 19 января. Упокоится Кикабидзе рядом с матерью и женой.

Российский актер считает, что как бы не расходились судьбы людей, прощаться с друзьями и приятелями нужно в обязательном порядке.

«А с друзьями надо прощаться. Это твоя жизнь, твое прошлое, это ты сам. Так нас учили старики в той стране, где мы все дружили. И самое мое большое желание, чтобы народы наши снова были вместе», — высказался Стас Садальский в социальных сетях.

Из-за отлета в Тбилиси Стас Садальский пропустит похороны актрисы Инны Чуриковой, которую боготворил за умение привлекать внимание на сцене даже тогда, когда в ее роли практически не было слов.

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