Соседов высказался по поводу внесения его в «черный список» Зеленского

Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 лиц. Список опубликован на сайте Зеленского. Имя журналиста, музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова оказалось в этом списке.

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Срок применения санкций – 10 лет.Они, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, лишение государственных наград Украины.

Журналисты ФАН поинтересовались у Соседова, как он относится к подобным ограничениям, введенным на 10 лет. Тот был краток: