Соседов высказался по поводу внесения его в «черный список» Зеленского

Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 лиц. Список опубликован на сайте Зеленского. Имя журналиста, музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова оказалось в этом списке.
Срок применения санкций – 10 лет.Они, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, лишение государственных наград Украины.
Журналисты ФАН поинтересовались у Соседова, как он относится к подобным ограничениям, введенным на 10 лет. Тот был краток:
«Я не комментирую всякие абсурды. Я еще в своем уме».
В перечень Зеленского попали ряд российских военкоров, в том числе Семён Пегов, телеведущие Дмитрий Губерниев, Борис Корчевников, Ольга Белова, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Владимир Кобяков, Вадим Такменёв, Владимир Корнилов. Кроме того, в список вошли блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, продюсер Яна Рудковская, актёры Егор Бероев и Эвелина Блёданс, а также певец Юрий Лоза и многие другие.