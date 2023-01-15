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1 час назад

Соседов высказался по поводу внесения его в «черный список» Зеленского

Ирина Лебедева

Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 лиц. Список опубликован на сайте Зеленского. Имя журналиста, музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова оказалось в этом списке.

Соседов высказался по поводу внесения его в «черный список» Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Срок применения санкций – 10 лет.Они, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, лишение государственных наград Украины.

Журналисты ФАН поинтересовались у Соседова, как он относится к подобным ограничениям, введенным на 10 лет. Тот был краток:

«Я не комментирую всякие абсурды. Я еще в своем уме».

В перечень Зеленского попали ряд российских военкоров, в том числе Семён Пегов, телеведущие Дмитрий Губерниев, Борис Корчевников, Ольга Белова, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Владимир Кобяков, Вадим Такменёв, Владимир Корнилов. Кроме того, в список вошли блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, продюсер Яна Рудковская, актёры Егор Бероев и Эвелина Блёданс, а также певец Юрий Лоза и многие другие.

Шоу-бизнес,Семен Пегов,Владимир Кобяков,Сергей Соседов,Павел Зарубин,Дмитрий Пучков,Ольга Белова,Вадим Такменев,Марина Ахмедова,Владимир Зеленский,Дмитрий Губерниев,Егор Бероев,Юрий Лоза,Николай Стариков,Яна Рудковская,Владимир Корнилов,Эвелина Бледанс,Борис Корчевников,
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