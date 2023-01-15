«Он очень любил Россию»: Проклова о смерти Кикабидзе

«Вспоминаю наши съемки в фильме «Мимино» - это Грузия, это режиссер Данелия, Вахтанг всегда улыбающийся. Это период времени, который вспоминать очень приятно. Буба был человеком очень ответственным, очень добрым, и он очень любил Россию, несмотря на то что ему приходилось иногда высказывать свои мнения о нашей стране. Жалею, что его больше нет с нами, и благодарю за то, что он в моей жизни был», - отметила актриса.