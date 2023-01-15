«Он очень любил Россию»: Проклова о смерти Кикабидзе

Елена Проклова рассказала, что Вахтанг Кикабидзе был не только великим актером, но и добрым, отзывчивым человеком. Проклова и Кикабидзе вместе снимались в фильме Георгия Данелии «Мимино».
Заслуженная артистка РСФСР призналась корреспондентам ТАСС, что благодарна судьбе, которая дала ей возможность общения с Кикабидзе.
«Вспоминаю наши съемки в фильме «Мимино» - это Грузия, это режиссер Данелия, Вахтанг всегда улыбающийся. Это период времени, который вспоминать очень приятно. Буба был человеком очень ответственным, очень добрым, и он очень любил Россию, несмотря на то что ему приходилось иногда высказывать свои мнения о нашей стране. Жалею, что его больше нет с нами, и благодарю за то, что он в моей жизни был», - отметила актриса.
Проклова и после работы над фильмом поддерживала дружеские отношения с Вахтангом Кикабидзе. В частности, она летала на его 80-летие в Тбилиси.
Знаменитого актера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронят в Тбилиси на историческом кладбище Пантеон Мтацминда, где покоятся знаменитые творческие люди и общественные деятели.