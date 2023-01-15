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11 минут назад

Стало известно, где будет похоронен Кикабидзе

Ирина Лебедева

Знаменитого актера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронят в Тбилиси на историческом кладбище Пантеон Мтацминда, где покоятся знаменитые творческие люди и общественные деятели.

Стало известно, где будет похоронен Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джордж Ровалс, друг артиста, сообщил журналистам «Московского Комсомольца» о том, что сейчас решается вопрос о дате прощания и времени похорон. Предположительно, речь идет о четверге или пятнице будущей недели.

«Вся Грузия плачет из-за ухода Вахтанга. Он был всенародным любимцем. Нани Брегвадзе очень переживает. Ей только что сообщили о случившемся: она плачет», - рассказал Ровалс.

Кладбище, где будет упокоен артист, существует со временем российской Империи. В частности, там нашел свой последний приют Александр Грибоедов.

Кикабидзе умер на 85-ом году жизни от остановки сердца. В последние годы певец и политический деятель болел, но смерть супруги в прошлом году окончательно подкосила здоровье исполнителя.

Шоу-бизнес,Александр Грибоедов,Вахтанг Кикабидзе,Нани Брегвадзе,
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