Стало известно, где будет похоронен Кикабидзе

Знаменитого актера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронят в Тбилиси на историческом кладбище Пантеон Мтацминда, где покоятся знаменитые творческие люди и общественные деятели.

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Джордж Ровалс, друг артиста, сообщил журналистам «Московского Комсомольца» о том, что сейчас решается вопрос о дате прощания и времени похорон. Предположительно, речь идет о четверге или пятнице будущей недели.

«Вся Грузия плачет из-за ухода Вахтанга. Он был всенародным любимцем. Нани Брегвадзе очень переживает. Ей только что сообщили о случившемся: она плачет», - рассказал Ровалс.

Кладбище, где будет упокоен артист, существует со временем российской Империи. В частности, там нашел свой последний приют Александр Грибоедов.