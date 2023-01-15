Стало известно, где будет похоронен Кикабидзе

Знаменитого актера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронят в Тбилиси на историческом кладбище Пантеон Мтацминда, где покоятся знаменитые творческие люди и общественные деятели.
Джордж Ровалс, друг артиста, сообщил журналистам «Московского Комсомольца» о том, что сейчас решается вопрос о дате прощания и времени похорон. Предположительно, речь идет о четверге или пятнице будущей недели.
«Вся Грузия плачет из-за ухода Вахтанга. Он был всенародным любимцем. Нани Брегвадзе очень переживает. Ей только что сообщили о случившемся: она плачет», - рассказал Ровалс.
Кладбище, где будет упокоен артист, существует со временем российской Империи. В частности, там нашел свой последний приют Александр Грибоедов.
Кикабидзе умер на 85-ом году жизни от остановки сердца. В последние годы певец и политический деятель болел, но смерть супруги в прошлом году окончательно подкосила здоровье исполнителя.