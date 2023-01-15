Звезды шоу-бизнеса объяснили, почему  злоупотребляли спиртным

На фоне истории актрисы Дрю Бэрримор, рассказавшей об алкогольной зависимости, в которую она впала из-за разрыва с бывшим мужем Уиллом Копельманом, российские журналисты вспомнили, кто из отечественных звезд тоже стал искать утешение в алкоголе после расставания с любимыми. Подборку составила Газета.ру.

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Телеведущая Лера в 1990 году вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В этом же году у супругов родился сын Жан. Однако в 1992 году Кудрявцева и Ленюк развелись. Причина разрыва — измены со стороны музыканта.

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После развода телеведущая стала злоупотреблять алкоголем.

Телеведущая бросила лишь тогда, когда у нее случилось отравление спиртным.

«Я в своей жизни пила всего-то года три. После чего поняла, что надо тормозить. Не помню, что вечером пила, какая-то была гульба у меня дома. Утром тряслись руки, с сердцем стало плохо, так что я вызвала «скорую». Жуткое отравление алкоголем. Я очень испугалась. Мне поставили капельницу, и я решила после этого: все — хватит», - рассказала телеведущая.

Лариса Гузеева году познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым на съемках фильма «Соперницы» в 1984 годую После свадьбы Лариса узнала, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. Тогда она начала «назло мужу» употреблять алкоголь.

В 1991 году актриса рассталась с мужем. Вскоре тот скончался после передозировки наркотиками. А Лариса продолжала выпивать.

Рассталась с вредной привычкой она только тогда, когда ее едва не убили вечером на улице – звезда отправилась за бутылкой.

«Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. Не убили чудом! Смогла бандитов убедить меня не трогать. Сказала, что актриса, в фильмах снимаюсь. Но после этого случая я завязала со спиртным», — вспоминала Гузеева.

Дана Борисова познакомилась с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2005 году. Они стали встречаться, а в 2007 году у них родилась дочь Полина. Однако вскоре Аксенов и Борисова расстались.Тогда телеведущая и пристрастилась к выпивке.

Дана Борисова объясняла, что после того, как дочь увидела ее в нетрезвом состоянии, она решила прекратить пить.

«Пару раз я напилась до такого состояния, что... Есть видео в интернете, где я упала, где я кого-то обнимаю и целую. Полина меня видела в нетрезвом состоянии, и это самое страшное. Полина боялась меня после этого какое-то время. Для меня это было последней каплей», — признавалась Борисова.