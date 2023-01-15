Раскрыта личность нового избранника Ани Лорак

Ани Лорак в микроблоге выложила видеоролик, в котором она обнимает высокого молодого человека. Поклонники певицы смогли мужчину идентифицировать – это оказался ее учитель по йоге. Его имя – Исаак Виджраку, он является экспертом по оздоровлению, работал на Ибице и называет себя потомком шаманов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лорак ранее рассказывала, что занятия йогой помогли ей восстановиться после тяжелого развода. Как пишет портал prozvezd.info, Ани и ранее публиковала фотографии с Виджраку, которого вывозила с собой на отдых.