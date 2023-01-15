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1 час назад

Раскрыта личность нового избранника Ани Лорак

Ирина Лебедева

Ани Лорак в микроблоге выложила видеоролик, в котором она обнимает высокого молодого человека. Поклонники певицы смогли мужчину идентифицировать – это оказался ее учитель по йоге. Его имя – Исаак Виджраку, он является экспертом по оздоровлению, работал на Ибице и называет себя потомком шаманов.

Раскрыта личность нового избранника Ани Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лорак ранее рассказывала, что занятия йогой помогли ей восстановиться после тяжелого развода. Как пишет портал prozvezd.info, Ани и ранее публиковала фотографии с Виджраку, которого вывозила с собой на отдых.

Брак Ани Лорак и Марата Налчаджиоглу считался одним из самых крепких союзов в российском шоу-бизнесе, но в 2019 году пара все же развелась. Артистка первое время отказывалась давать какие-то комментарии, но позже выяснилось, что бизнесмен изменял ей. Они прожили вместе более 10 лет, в их союзе родилась дочь София.

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