Буланова поделилась мыслями о третьем ребенке

«Если честно, я была психологически готова только к первому ребенку. Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать», - поделилась своими мыслями Буланова.