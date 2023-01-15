Буланова поделилась мыслями о третьем ребенке

Татьяна Буланова всерьез задумалась о рождении третьего ребенка. Певица счастлива в отношениях со своим другом бизнесменом Валерием Рудневым, который ее значительно моложе. И не исключает, что у них будет пополнение семейства.
У Татьяны уже есть двое сыновей. В 1993 году родился ее первенец от музыканта Николая Тагрина. В 2007 году появился на свет второй мальчик, от футболиста Владиславу Радимову.
Сейчас 53-летняя звезда думает о третьем ребенке, о чем она рассказала журналистам в недавнем интервью. Но окончательное решение пока не принято, поскольку дети- это огромная ответственность, - пишут 7days.ru.
«Если честно, я была психологически готова только к первому ребенку. Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать», - поделилась своими мыслями Буланова.
Татьяна пока пытается оценить свои возможности – ведь недостаточно лишь дать ребенку жизнь. Ему следует дать образование, и в дальнейшем быть помощником во всех делах.
Не так давно поклонники Татьяны Булановой узнали, что артистке сделал предложение ее возлюбленный Валерий.