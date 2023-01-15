В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
11 минут назад

Королева впервые высказалась о матери, которая поддерживает Украину

Вечерняя Москва

Певица Наташа Королева сейчас находится в Соединенных Штатах, куда приехала к своей матери Людмиле Порывай. Она отметила там новогодние праздники и порадовала местных фанатов концертом.

Королева впервые высказалась о поддерживающей Украину матери
Фото: АГН МоскваАГН Москва

В социальных сетях артистка разместила снимок с празднования. На фото Королева запечатлена с родительницей. Вместе они подняли бокалы.

— С Новым годом! Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают, — написала звезда, передает портал CT news.

Порывай открыто осуждает действия российских властей на Украине. Она даже позволила себе выйти на сцену с украинским флагом. Но дочь не поддерживает действия родительницы.

Недавно Королева призналась, что тяжело перенесла расставание с экс-супругом, композитором Игорем Николаевым. Она даже обращалась за помощью к астрологу. Артистка была потрясена, когда узнала о романе мужа на стороне. Звезда решила дать избраннику время, чтобы разобраться в своих чувствах. Королева считает, что, несмотря на все трудности, тот год закалил ее.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Наташа Королева,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители