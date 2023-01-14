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15 минут назад

Экс-стилист Пугачевой прокомментировал слухи о ее денежных проблемах

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что у покинувшей Россию Аллы Пугачевой шаткое материальное положение. Однако бывший стилист певицы Джорж Ровалс считает, что это всего лишь не имеющий под собой оснований слух, который распускают недоброжелатели.

Экс-стилист Пугачевой прокомментировал слухи о ее денежных проблемах
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина

Ровалс уверен, что Примадонна давно обеспечила безбедную жизнь себе и своим близким.

Другой знакомый Аллы Борисовны, имя которого «Московский Комсомолец» не называет, также опроверг информацию о том, что у Пугачевой сейчас сложности. По его данным, она получает неплохие проценты на вложенный ранее капитал.

«Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала «на черный день». И как в воду глядела. Этот «черный день» для нее настал. Теперь она просит об одном: «Вы, главное, меня поддерживайте!». А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», — прокомментировал он.

Продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров назвал сумму, которую получала певица Алла Пугачева за один корпоратив в России. По словам Лаврова, выступления артистки стоили 350 тыс. долларов. Певица была самой дорогой звездой, которую приглашали на корпоративные мероприятия.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
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