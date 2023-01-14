Экс-стилист Пугачевой прокомментировал слухи о ее денежных проблемах

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что у покинувшей Россию Аллы Пугачевой шаткое материальное положение. Однако бывший стилист певицы Джорж Ровалс считает, что это всего лишь не имеющий под собой оснований слух, который распускают недоброжелатели.
Ровалс уверен, что Примадонна давно обеспечила безбедную жизнь себе и своим близким.
Другой знакомый Аллы Борисовны, имя которого «Московский Комсомолец» не называет, также опроверг информацию о том, что у Пугачевой сейчас сложности. По его данным, она получает неплохие проценты на вложенный ранее капитал.
«Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала «на черный день». И как в воду глядела. Этот «черный день» для нее настал. Теперь она просит об одном: «Вы, главное, меня поддерживайте!». А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», — прокомментировал он.
Продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров назвал сумму, которую получала певица Алла Пугачева за один корпоратив в России. По словам Лаврова, выступления артистки стоили 350 тыс. долларов. Певица была самой дорогой звездой, которую приглашали на корпоративные мероприятия.