Экс-стилист Пугачевой прокомментировал слухи о ее денежных проблемах

«Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала «на черный день». И как в воду глядела. Этот «черный день» для нее настал. Теперь она просит об одном: «Вы, главное, меня поддерживайте!». А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», — прокомментировал он.