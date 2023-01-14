Пластический хирург рассказал о преображении Киркорова

«Нас ждет еще один этап преображения, скоро вы все увидите сами. Филипп — большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого. Конечно, он делает это не только для себя, но и для своих поклонников, чтобы порхать и сиять на сцене», - сказал врач.