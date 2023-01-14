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15 минут назад

Пластический хирург рассказал о преображении Киркорова

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров в последнее время прекрасно выглядит. Певец заметно похудел и помолодел. Он не скрывает, что к его преображению приложил руку звездный хирург Тимур Хайдаров.

Пластический хирург рассказал о преображении Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Хайдаров отметил, что над улучшением внешнего вида российского поп-короля работала лучшая команда специалистов, но и сам он немало потрудился. Так, Филипп похудел на 12 килограммов.

Как пишет издание super.ru, у Киркорова впереди второй этап комплексного преображения.

«Нас ждет еще один этап преображения, скоро вы все увидите сами. Филипп — большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого. Конечно, он делает это не только для себя, но и для своих поклонников, чтобы порхать и сиять на сцене», - сказал врач.

По словам медика, певец находится в прекрасной форме и очень быстро восстановился после операции.

«Хочу отметить, что у Филиппа прекрасное здоровье, молодое тело и душа. Я много оперирую и вижу разных пациентов, но в данном случае наблюдал уникальный случай заживления. Я был сильно удивлен, когда Филипп на 5–6-й день, учитывая объем операции, боли и дискомфорт, встал и пошел на многочасовую новогоднюю съемку».

Хирург пока не раскрывает секрет, какие еще манипуляции с собственным телом запланировал Киркоров.

Недавно Киркоров заявил, что сделал пластику, чтобы «не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей».

«Люди, глядя на нас, сами молодеют!» - рассказал артист.

Он также признался, что старается следить за своей внешностью и выглядеть «безупречно». Помимо операций и косметических процедур, музыкант также занимается фитнесом, следит за модой и своим питанием.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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