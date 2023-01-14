Самые яркие образы Инны Чуриковой

Ушла из жизни Инна Чурикова, звезда театра и кино, пользовавшаяся всенародной любовью. Страна высоко ценила замечательную актрису – в 1991 году ей было присвоено звание народной артистки СССР, Инну Михайловну награждали Государственными премиями России, Ленинского комсомола, она была полный кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Чурикова создала множество запоминающихся образов в отечественном кинематографе.
Ее фильмография велика и ее героини остались в памяти россиян. А многие фразы, ими произнесенные, стали крылатыми.
«Морозко». Музыкальный фильм-сказка, 1964 г. Режиссер Александр Роу.
Роль Марфуши. «Марфушенька-душенька» - дочь злой мачехи в сюжете, написанном по мотивам русской народной сказки «Морозко».
«Подавай быстрей жениха, да приданого. Да побольше!»
«Неуловимые мстители». Приключенческий фильм,1966 г. Режиссер Эдмонд Кеосаян.
Роль певички. «Белокурая Жози».
Смешная эпизодическая роль. Однако образ настолько ярок, что «Белокурыми Жози» стали называть девушек соответствующего типажа.
«В огне брода нет». 1967 г. Режиссер Глеб Панфилов.
Главная роль Тани Теткиной.
Таня Тёткина — неприметная девушка, санитарка поезда, который перевозит раненых с фронта во времена Гражданской войны. У Тани нет ни хорошего образования, ни широкого кругозора, ни в целом знания жизни. Но есть внутренняя цельность и порядочность. Но когда она оказывается перед выбором — уйти, бросив своего товарища, или отдать жизнь за дело революции, у девушки сомнений не возникает.
«Людями надо быть! Людями!»
Начало» — трагикомедийный фильм. 1970 год. Режиссер. Глеб Панфилов.
Главная роль Паши (Прасковьи Ивановны) Строгановой
История некрасивой, но талантливой девушки Паши Строгановой, влюбленной в женатого мужчину. Строганова играла в провинциальном самодеятельном театре Бабу-Ягу и вдруг очарованный ее талантом приезжий кинорежиссер предложил ей роль в исторической драме.
"Ну! Ухаживайте, Ухаживайте за мной! Смелее!"
"Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве!"
"Вот пресса - почитайте. Хотите кофе? Это бодрит."
«Тот самый Мюнхгаузен» —художественный двухсерийный телефильм. 1979 г. В основе сюжета – произведения Рудольфа Эриха Распе, посвященные приключениям барона Мюнхгаузена.
Роль баронессы Якобина фон Мюнхгаузен.
«Правды, деточка, вообще не бывает. Правда - это то, что в данный момент считается правдой».
«Васса» — художественный фильм. 1983 г. Режиссер Глеб Панфилов. Создан по мотивам пьесы М. Горького «Васса Железнова».
Главная роль Вассы Железновой.
Сага о жизни и гибели купеческого рода. Васса Железнова взвалила на свои плечи не только семейное дело, но и ответственность за непутевых и неадекватных родственников. В течение некоторого времени ей удается сохранить видимость семьи, несмотря на страшные семейные драмы. В канун революции обстоятельства оказываются сильнее Вассы.
«Ребро Адама» —трагикомедия. 1990 г. Режиссер Вячеслав Криштофович. По мотивам повести Анатолия Курчаткина «Бабий дом».
Главная роль Нины Елизаровны.
Нина Елизаровна работает экскурсоводом, живет в маленькой квартире с двумя взрослыми дочерьми и ухаживает за прикованной к постели старой матерью.
«Ши́рли-мы́рли» — фарсовая кинокомедия. 1995 г. РежиссерВладимир Меньшов.
Роль «тети-мамы» Прасковьи Алексеевны Кроликовой, тети всех братьев, которую Кроликов считал матерью.
Мафия и правоохранительные органы пытаются отобрать особо ценный алмаз у ловкого мошенника Кроликова. Он – один из братьев-близнецов, никогда прежде не знавших друг о друге. Один из них стал цыганским бароном; другой рос в детском доме - и теперь он еврей-музыкант с мировым именем; третьего воспитывала родная тетя.
Всего в фильмографии Инны Михайловны десятки ролей в театре и кино.