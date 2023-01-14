Самые яркие образы Инны Чуриковой

Ушла из жизни Инна Чурикова, звезда театра и кино, пользовавшаяся всенародной любовью. Страна высоко ценила замечательную актрису – в 1991 году ей было присвоено звание народной артистки СССР, Инну Михайловну награждали Государственными премиями России, Ленинского комсомола, она была полный кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чурикова создала множество запоминающихся образов в отечественном кинематографе.

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Ее фильмография велика и ее героини остались в памяти россиян. А многие фразы, ими произнесенные, стали крылатыми.

«Морозко». Музыкальный фильм-сказка, 1964 г. Режиссер Александр Роу.

Роль Марфуши. «Марфушенька-душенька» - дочь злой мачехи в сюжете, написанном по мотивам русской народной сказки «Морозко».

«Подавай быстрей жениха, да приданого. Да побольше!»

Кино-Театр.Ру

«Неуловимые мстители». Приключенческий фильм,1966 г. Режиссер Эдмонд Кеосаян.

Роль певички. «Белокурая Жози».

Смешная эпизодическая роль. Однако образ настолько ярок, что «Белокурыми Жози» стали называть девушек соответствующего типажа.

Кино-театр.Ру

«В огне брода нет». 1967 г. Режиссер Глеб Панфилов.

Главная роль Тани Теткиной.

Таня Тёткина — неприметная девушка, санитарка поезда, который перевозит раненых с фронта во времена Гражданской войны. У Тани нет ни хорошего образования, ни широкого кругозора, ни в целом знания жизни. Но есть внутренняя цельность и порядочность. Но когда она оказывается перед выбором — уйти, бросив своего товарища, или отдать жизнь за дело революции, у девушки сомнений не возникает.

«Людями надо быть! Людями!»

Кино-Театр.ру

Начало» — трагикомедийный фильм. 1970 год. Режиссер. Глеб Панфилов.

Главная роль Паши (Прасковьи Ивановны) Строгановой

История некрасивой, но талантливой девушки Паши Строгановой, влюбленной в женатого мужчину. Строганова играла в провинциальном самодеятельном театре Бабу-Ягу и вдруг очарованный ее талантом приезжий кинорежиссер предложил ей роль в исторической драме.

"Ну! Ухаживайте, Ухаживайте за мной! Смелее!"

"Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве!"

"Вот пресса - почитайте. Хотите кофе? Это бодрит."

Кино-Театр.Ру

«Тот самый Мюнхгаузен» —художественный двухсерийный телефильм. 1979 г. В основе сюжета – произведения Рудольфа Эриха Распе, посвященные приключениям барона Мюнхгаузена.

Роль баронессы Якобина фон Мюнхгаузен.

«Правды, деточка, вообще не бывает. Правда - это то, что в данный момент считается правдой».

Кино-Театр.ру

«Васса» — художественный фильм. 1983 г. Режиссер Глеб Панфилов. Создан по мотивам пьесы М. Горького «Васса Железнова».

Главная роль Вассы Железновой.

Сага о жизни и гибели купеческого рода. Васса Железнова взвалила на свои плечи не только семейное дело, но и ответственность за непутевых и неадекватных родственников. В течение некоторого времени ей удается сохранить видимость семьи, несмотря на страшные семейные драмы. В канун революции обстоятельства оказываются сильнее Вассы.

Кино-Театр.Ру

«Ребро Адама» —трагикомедия. 1990 г. Режиссер Вячеслав Криштофович. По мотивам повести Анатолия Курчаткина «Бабий дом».

Главная роль Нины Елизаровны.

Нина Елизаровна работает экскурсоводом, живет в маленькой квартире с двумя взрослыми дочерьми и ухаживает за прикованной к постели старой матерью.

Кино-Театр.Ру.

«Ши́рли-мы́рли» — фарсовая кинокомедия. 1995 г. РежиссерВладимир Меньшов.

Роль «тети-мамы» Прасковьи Алексеевны Кроликовой, тети всех братьев, которую Кроликов считал матерью.

Мафия и правоохранительные органы пытаются отобрать особо ценный алмаз у ловкого мошенника Кроликова. Он – один из братьев-близнецов, никогда прежде не знавших друг о друге. Один из них стал цыганским бароном; другой рос в детском доме - и теперь он еврей-музыкант с мировым именем; третьего воспитывала родная тетя.

Кино-Театр.Ру