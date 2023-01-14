SHAMAN объяснил отсутствие своих песен в эфире «Русского радио»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов ) назвал причину отсутствия своих песен в эфире «Русского радио». Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсантъ» .

Артист отметил, что полгода назад радиостанция взяла его композицию «Ты моя» в ротацию, а «Русская Медиа Группа» номинировала исполнителя на премию RU TV. Тогда же музыканту предложили принять участие в поездке в Донбасс, однако SHAMAN был вынужден отказаться, так как в эти дни у него уже были запланированы концерты.