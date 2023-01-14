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22 минуты назад

Бородина обвинила бывших мужей и их подруг в хайпе на ее имени

Ирина Лебедева

Ксения Бородина в микроблоге написала, что устала терпеть нападки от бывших супругов и их женщин. Особенно возмущают телеведущую отец ее дочери Маруси, бизнесмен Юрий Будагов и его жена Залина Баширова, - информирует ФАН.

Бородина обвинила бывших мужей и их подруг в хайпе на ее имени
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Ксения посоветовала Башировой помочь Юрию разыскать телефон го дочери и поздравить ее с Новым Годом.

«И перечислить деньги на ее обучение – хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами!» — возмутилась Бородина.

Ксения написала, что считает себя идеальной «бывшей», поскольку не требует от экс-супругов денег на содержание детей, решает все вопросы сама. А им предлагает перестать пиариться не ее имени и самим стать «хоть кем-нибудь в этой жизни».

Ранее Бородина заявила, что никогда не оплачивала отпуск своим мужчинам. По словам звезды, она перестала бы себя уважать за такой поступок.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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