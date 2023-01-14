Савичеву напугал выбежавший на сцену полуголый фанат

«Однажды прямо во время концерта ко мне выбежал полуголый мужчина. У него был по-настоящему сумасшедший взгляд. Он бежал прямо на меня, и буквально в нескольких сантиметрах его успели схватить и увести. Было действительно страшно», — поделилась артистка.