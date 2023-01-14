Савичеву напугал выбежавший на сцену полуголый фанат

Юлия Савичева рассказала о неприятном моменте, который ей пришлось пережить во время одного из концертов. К ней на сцену прорвался полуголый мужчина в неадекватном состоянии.
«Однажды прямо во время концерта ко мне выбежал полуголый мужчина. У него был по-настоящему сумасшедший взгляд. Он бежал прямо на меня, и буквально в нескольких сантиметрах его успели схватить и увести. Было действительно страшно», — поделилась артистка.
Певица призналась журналистам «Мосленты», что профессия артиста порой связана с большим риском, поскольку происходит общение с большим количеством людей, среди которых могут оказаться и психически нестабильные личности.
Ранее Юлия Савичева объяснила, кто является ее поклонниками. По ее словам, это люди в возрасте 25-45 лет
«Мой слушатель — человек достаточно интеллигентный. Его ценности: искренность, честность, доброта, любовь, уважение к себе и окружающим», — считает артистка