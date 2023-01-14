Долина рассказала о проблеме со здоровьем

Лариса Долина призналась, что страдает тяжелой бессонницей. Проблема в свое время возникла из-за плотного рабочего графика, и с тех пор постоянно доставляет певице неприятности. Бороться с бессонницей удается лишь при помощи лекарственных средств.
«Я принимаю снотворное после того, как у меня прошло очень важное мероприятие. Ты возвращаешься домой и не можешь заснуть. Продумываешь, что случилось, как все прошло, начинаешь вспоминать моменты… Из-за этого заснуть категорически не можешь. В результате принимаешь снотворное. Приходится», — сказала Долина.
Также звезда вынуждена пить таблетки, чтобы быть в хорошей форме во время гастролей, – информирует teleprogramma.pro.
«Я пью таблетки и в том случае, если мне предстоят длительные перелеты. Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное — для меня спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться», - объяснила исполнительница.
Недавно Лариса Долина столкнулась с негативной реакцией в сети после того, как выложила в соцсетях видеоролик, на котором танцует с внучкой на пляже.