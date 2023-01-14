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30 минут назад

Адвокат оценил шансы Кравченко выиграть суд у Садальского

Ирина Лебедева

Татьяна Кравченко пригрозила Станиславу Садальскому судом. Ранее ее бывший партнер по сцене заявил, что Татьяна страдает алкоголизмом и едва не сорвала спектакль, не приехав в Петербург.

Адвокат оценил шансы Кравченко выиграть суд у Садальского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кравченко собралась подавать иск о клевете. Звездный адвокат Сергей Жорин, комментируя ситуацию, отметил, что при подобной формулировке в иске будет отказано. Обычные люди путают путают понятия клевета и распространение порочащей информации. Первое – это уголовное преступление, а второе в гражданской судебной юрисдикции. Об этом Жорин рассказал 5 Каналу.

«Доказать клевету и привлечь Садальского к ответственности будет невозможно. Что касается иска «О защите чести и достоинства» в порядке 152 статьи, то успех или провал Кравченко зависит от большого количества обстоятельств», - сообщил юрист.

В частности, от того, смогут ли адвокаты Кравченко доказать, что Садальский действительно распространял порочащую ее честь информацию. В противном случае эти слова будут рассматриваться всего ишь как его частное мнение.

«В иске будет отказано, даже если он ее назвал алкоголичкой, но это было выражено в форме мнения», - пояснил Жорин.

Адвокат не советует Кравченко затевать скандал и вступать в судебные тяжбы со Станиславом. По мнению Жорина, тот не раз был замечен в подобных историях, и всегда выходил из них победителем.

Ранее актер Станислав Садальский в интервью Вячеславу Манучарову отказался комментировать скандал с Максимом Галкиным, сославшись на то, что его ругают все. Садальский признался, что «раньше терпеть не мог» комика.

«Я не могу ругать Галкина сейчас, потому что его ругают все. Ты знаешь, я его терпеть не мог», - добавил артист.

Шоу-бизнес,Вячеслав Манучаров,Максим Галкин,Татьяна Кравченко,Сергей Жорин,
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