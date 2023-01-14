Назаров прокомментировал свое увольнение из МХТ

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров прокомментировал свое увольнение из театра МХТ имени А.П. Чехова под руководством Константина Хабенского. Об этом сообщает «СтарХит».

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Новость об увольнении из театра Назарова и его супруги Ольги Васильевой появилась 13 января. Приказ об увольнении четы артистов подписал худрук театра Константин Хабенский.

О своем увольнении из театра, в котором он прослужил последние 20 лет, Назаров высказался с удивлением.

«Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак», — иронично прокомментировал ситуацию актер.