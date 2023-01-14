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11 минут назад

Звезда «Кухни» Назаров прокомментировал свое увольнение Хабенским из МХТ

Газета.Ru

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров прокомментировал свое увольнение из театра МХТ имени А.П. Чехова под руководством Константина Хабенского. Об этом сообщает «СтарХит».

Назаров прокомментировал свое увольнение из МХТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новость об увольнении из театра Назарова и его супруги Ольги Васильевой появилась 13 января. Приказ об увольнении четы артистов подписал худрук театра Константин Хабенский.

О своем увольнении из театра, в котором он прослужил последние 20 лет, Назаров высказался с удивлением.

«Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак», — иронично прокомментировал ситуацию актер.

Хабенский уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

Назаров также ответил на вопрос журналистов о причинах своей отставки: «Понятия не имею, вообще ничего не комментирую».

Шоу-бизнес,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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