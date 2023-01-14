Кейдж прокомментировал внезапную смерть своей бывшей жены

«Чудовищная новость. У Лизы был самый красивый смех из всех, который я когда-либо слышал. Она освещала собой этот мир, и я убит горем. Я нахожу некоторое утешение в надежде, что она воссоединилась со своим сыном Бенджамином», — поделился Кейдж.