В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
22 минуты назад

Николас Кейдж прокомментировал внезапную смерть своей бывшей жены Лизы Мари Пресли

Газета.Ru

Актер Николас Кейдж нарушил молчание после новости о внезапной смерти его бывшей жены и дочери Элвиса Пресли Лизы Мари Пресли. Свой комментарий о кончине экс-супруги он дал изданию The Hollywood Reporter.

Кейдж прокомментировал внезапную смерть своей бывшей жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звезда «Скалы» присоединился к звездам, публично высказавшихся о смерти Лизы Мари Пресли. Кейдж признался, что эта новость шокировала его, но он надеется, что Лиза теперь воссоединится со своим сыном, ушедшим из жизни летом 2020 года.

«Чудовищная новость. У Лизы был самый красивый смех из всех, который я когда-либо слышал. Она освещала собой этот мир, и я убит горем. Я нахожу некоторое утешение в надежде, что она воссоединилась со своим сыном Бенджамином», — поделился Кейдж.

58-летний Николас Кейдж станет отцом в третий раз

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли были женаты на протяжении двух лет в период между 2002 и 2004 годами.

Шоу-бизнес,Лиза Пресли,Николас Кейдж,Элвис Пресли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители