Вечером 13 января блогер Елена Блиновская попала в реанимацию. Об этом написала сама автор "Марафона желаний" в Instagram.
"Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками и всеми пищалками моего состояния прокатилась под капельницей", - написала Блиновская, выложив фотографию из кареты скорой.
Она подчеркнула, что не скажет причину ее госпитализации, так как "многие будут смеяться".
"Такое бывало у всех! Просто не до реанимации", - заявила блогер.
Утром 14 января Блиновская выложила Stories из больничной палаты, отметив, что "все хорошо", и она уже собирается домой. Ранее Блиновская рассказала, каким известным парам помогла забеременеть.