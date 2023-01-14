Вечером 13 января блогер Елена Блиновская попала в реанимацию. Об этом написала сама автор "Марафона желаний" в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками и всеми пищалками моего состояния прокатилась под капельницей", - написала Блиновская, выложив фотографию из кареты скорой.

Она подчеркнула, что не скажет причину ее госпитализации, так как "многие будут смеяться".

"Такое бывало у всех! Просто не до реанимации", - заявила блогер.