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35 минут назад

Елена Блиновская попала в реанимацию

Газета.Ruиещё 1

Вечером 13 января блогер Елена Блиновская попала в реанимацию. Об этом написала сама автор "Марафона желаний" в Instagram.

Елена Блиновская попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками и всеми пищалками моего состояния прокатилась под капельницей", - написала Блиновская, выложив фотографию из кареты скорой.

Она подчеркнула, что не скажет причину ее госпитализации, так как "многие будут смеяться".

"Такое бывало у всех! Просто не до реанимации", - заявила блогер.

Утром 14 января Блиновская выложила Stories из больничной палаты, отметив, что "все хорошо", и она уже собирается домой. Ранее Блиновская рассказала, каким известным парам помогла забеременеть.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,
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