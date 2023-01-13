Поплавская пригрозила уехать из России в случае возращения Урганта на ТВ

Актриса Яна Поплавская прокомментировала слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» и его ведущего — актера Ивана Урганта — в эфир Первого канала. У себя в Telegram-канале она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.

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По словам Поплавской, с утверждением, что Ургант вернется на федеральный телеканал выступила актриса Алла Михеева. Более того она и сама «собирается блистать на телеканале» после появления на «вечеринке с выносом шампанского под украинским флагом».

Поплавская отметила, что ее «шокируют все эти разговоры», особенно на фоне того, что «неплохим парнем» Урганта называют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка.

«Бывает ли дым без огня? Кто готовит почву для возвращения иудиных последователей? Можно ли представить, чтобы подобное происходило в ВГТРК? Чтобы того же Галкина* снова вернули на Россию-1? Конечно нет! Возможно такое на Первом канале? Михеева уверена, что да!» — написала актриса.

В связи с этим Поплавская заявила, что «если эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете», то «уедет уже она». Она намерена в такой ситуации отправиться «туда, где не жалуют предателей, душепродавцев, кумовство и малодушие, но где помнят о поступках, чтят совесть и честные поступки».