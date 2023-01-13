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59 минут назад

Модель из Киева устроила вечеринку на фоне разгрома ВСУ в Соледаре назло РФ

Елена Прошина

Украинская модель заявила, что организовала во Франции вечеринку на фоне разгрома ВСУ в Соледаре назло РФ

Модель и блогер из Киева Алина Варакута заявила, что организовала вечеринку в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России. Ее слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на «Страну».

По словам Варакуты, празднование с флагом Украины и под отечественную песню являлось «актом демонстрации несокрушимости ее народа». Также она объяснила свое нахождение за границей. Модель уехала за рубеж, чтобы иметь постоянный доступ в интернет, который необходим ей из-за работы. На Украине она этого получить не может, так как там отключают свет.

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О вечеринке в Куршевеле в день разгрома ВСУ в Соледаре сообщал ранее киевский журналист Михаил Ткач. На кадрах была видна компания, которая танцевала под украинский трек с ненормативной лексикой, заказывала элитный алкоголь и веселилась у всех на виду. Журналист раскритиковал вечеринку, заявив, что она «олицетворяет процветающую в стране коррумпированную систему».

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