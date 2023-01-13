Модель из Киева устроила вечеринку на фоне разгрома ВСУ в Соледаре назло РФ

Украинская модель заявила, что организовала во Франции вечеринку на фоне разгрома ВСУ в Соледаре назло РФ

Модель и блогер из Киева Алина Варакута заявила, что организовала вечеринку в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России. Ее слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на «Страну».

По словам Варакуты, празднование с флагом Украины и под отечественную песню являлось «актом демонстрации несокрушимости ее народа». Также она объяснила свое нахождение за границей. Модель уехала за рубеж, чтобы иметь постоянный доступ в интернет, который необходим ей из-за работы. На Украине она этого получить не может, так как там отключают свет.