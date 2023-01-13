Жена Никиты Преснякова пожаловалась на жизнь в США

В сентябре прошлого года Никита Пресняков сбежал из России. Молодой человек попытался остаться незамеченным, но у него не получилось. Старший сын Кристины Орбакайте пересек границу Эстонии пешком и дальше отправился осваиваться в США. В Америке молодой человек получил образование, поэтому долго привыкать к новой жизни ему не пришлось.

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Многих заинтересовало, почему артист оставил в России свою супругу. Уже начали ходить слухи о том, что пара рассталась. Но ближе к Новому году девушка перебралась к Преснякову. Алена и Никита отлично проводят время в Америке. Они ходят в гости к друзьям.

Например, пару дней назад супруги были приглашены в апартаменты к друзьям, где выступал диджей. Похоже, что им нравится жизнь в США, хоть Алена и не скрывает, что скучает по Родине. Супруги не смогли отметить Новый год, как привыкли это делать в России.

«У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны, грустно, не ощутила всей прелести», — пожаловалась Алена.