Жена Никиты Преснякова пожаловалась на жизнь в США

В сентябре прошлого года Никита Пресняков сбежал из России. Молодой человек попытался остаться незамеченным, но у него не получилось. Старший сын Кристины Орбакайте пересек границу Эстонии пешком и дальше отправился осваиваться в США. В Америке молодой человек получил образование, поэтому долго привыкать к новой жизни ему не пришлось.
Многих заинтересовало, почему артист оставил в России свою супругу. Уже начали ходить слухи о том, что пара рассталась. Но ближе к Новому году девушка перебралась к Преснякову. Алена и Никита отлично проводят время в Америке. Они ходят в гости к друзьям.
Например, пару дней назад супруги были приглашены в апартаменты к друзьям, где выступал диджей. Похоже, что им нравится жизнь в США, хоть Алена и не скрывает, что скучает по Родине. Супруги не смогли отметить Новый год, как привыкли это делать в России.
«У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны, грустно, не ощутила всей прелести», — пожаловалась Алена.
Стоит отметить, что свекровь Алены Красновой, Кристина Орбакайте, тоже долгое время не спешила возвращаться в США, где проживают ее супруг Михаил Земцов и дочь Клавдия. Орбакайте выступала в разных городах России. После того, как она снялась во всех новогодних программах, сразу же отправилась в США. Стоит отметить, что в России почти не осталось родственников у Орбакайте. Мать проживает в Израиле, сын с невесткой — в Америке. Кстати, Никита Пресняков одно время только и делал, что попадал в скандалы.