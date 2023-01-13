Стало известно о скандале с Павлом Волей перед "уходом" из Comedy Club

В новом выпуске Comedy Club ведущий и юморист Гарик Харламов пошутил, что его коллега Андрей Бебуришвили в скором времени заменит Павла Волю.

Стало известно, что первый выпуск шоу Comedy Club в 2023 году пройдет без Павла Воли. О причинах не сообщается.

"Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club — Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура", - отшутился Харламов.

Он саркастически намекнул на свой "уход" из проекта , который широко обсуждался в СМИ и социальных сетях. Как выяснилось, Хармалов только на время перестал участвовать в Comedy Club.