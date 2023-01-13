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26 минут назад

Перед предполагаемым "уходом" из Comedy Club Павел Воля обозвал девушку "долбанько"

Газета.Ruиещё 1

В новом выпуске Comedy Club ведущий и юморист Гарик Харламов пошутил, что его коллега Андрей Бебуришвили в скором времени заменит Павла Волю.

Стало известно о скандале с Павлом Волей перед "уходом" из Comedy Club
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Стало известно, что первый выпуск шоу Comedy Club в 2023 году пройдет без Павла Воли. О причинах не сообщается.

"Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club — Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура", - отшутился Харламов.

Он саркастически намекнул на свой "уход" из проекта , который широко обсуждался в СМИ и социальных сетях. Как выяснилось, Хармалов только на время перестал участвовать в Comedy Club.

Как пишет StarHit, Воля попал в скандал с казахской феминисткой, которую он назвал "долбанько" в одном из своих монологов. Девушка обиделась. Она несколько недель советовалась со своими юристами, после чего решила идти в суд. Феминистка утверждает, что Воля оскорбил ее сознательно и унизил. Она отметила, что будет бороться против любой дискриминации и высмеивания личности.

Шоу-бизнес,Comedy Club ,Гарик Харламов,Павел Воля,
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