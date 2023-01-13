Скончалась дочь Элвиса Пресли

Дочь Элвиса Пресли скончалась после передозировки наркотиками в возрасте 54 лет.

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Как сообщает РЕН ТВ, дочь Элвиса Пресли получила передозировку наркотиками. Чтобы запустить сердце женщины, врачи вкололи ей адреналин.

Кроме того, ранее стало известно, что до приезда скорой экс-супруг Лизы Дэнни Кио делал ей искусственное дыхание.