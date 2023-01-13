Скончалась дочь Элвиса Пресли

Дочь Элвиса Пресли скончалась после передозировки наркотиками в возрасте 54 лет.
Как сообщает РЕН ТВ, дочь Элвиса Пресли получила передозировку наркотиками. Чтобы запустить сердце женщины, врачи вкололи ей адреналин.
Кроме того, ранее стало известно, что до приезда скорой экс-супруг Лизы Дэнни Кио делал ей искусственное дыхание.
Ранее "Свободная пресса" писала, что музыкальному продюсеру Бари Алибасову потребовалась срочная помощь врачей. Предварительно, Алибасов пожаловался на головокружение и нарушение координации движений. Его забрала скорая помощь.