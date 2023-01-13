В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
27 минут назад

Дочь Элвиса Пресли скончалась

Свободная прессаиещё 15

Дочь Элвиса Пресли скончалась после передозировки наркотиками в возрасте 54 лет.

Скончалась дочь Элвиса Пресли
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, дочь Элвиса Пресли получила передозировку наркотиками. Чтобы запустить сердце женщины, врачи вкололи ей адреналин.

Кроме того, ранее стало известно, что до приезда скорой экс-супруг Лизы Дэнни Кио делал ей искусственное дыхание.

Ранее "Свободная пресса" писала, что музыкальному продюсеру Бари Алибасову потребовалась срочная помощь врачей. Предварительно, Алибасов пожаловался на головокружение и нарушение координации движений. Его забрала скорая помощь.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Элвис Пресли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители