В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Ляйсан Утяшева перечислила способы избежать «ночного жора»

Мослента

Личные способы избежать «ночного жора» перечислила в своем Telegram-канале известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Экс-гимнастка призналась, что после новогодних каникул у нее сильно сбился режим, поэтому она приняла решение «пересмотреть вечерние активности».

Ляйсан Утяшева перечислила способы избежать «ночного жора»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, как у вас, но у меня во время просмотра сериалов и фильмов руки так и тянутся к "попкорну". Вашим триггером может быть что-то другое — понаблюдайте за собой», — обратилась Утяшева к подписчикам.

Знаменитость решила внести в стоп-лист вечерние застолья и походы по заведениям, а вместо этого добавить легкую физическую активность перед сном. Это могут быть прогулки в спокойном темпе под музыку или за разговором с подругой, привела пример она.

«Если за окном минус 100, с той же подругой отправляемся в зал и медленно ходим на беговой дорожке. Нет компании? Тогда достаем коврик для йоги. Замечала, что после йоги хочется разве что воды и засыпается очень легко», — поделилась Утяшева.

Если не получается уснуть из-за чувства голода, телеведущая отдает предпочтение наименее вредным для фигуры продуктам — нежирным сортам рыбы, ягодам, яичному белку, творогу, кефиру или натуральному йогурту без добавок.

Ранее Утяшева поделилась рецептом «полезного» салата оливье. По ее мнению, популярное новогоднее блюдо незаслуженно попало в стоп-лист многих диетологов.

Шоу-бизнес,Ляйсан Утяшева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители