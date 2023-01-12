Вдова Караченцова рассказала о причинах своей госпитализации

Вдову народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмилу Поргину госпитализировали в Москве.
Новогодние праздники она проводила в санатории в Сочи, где оправлялась после нервного срыва. Однако, вернувшись домой, в Москву, актриса почувствовала сильную боль в ногах и обратилась к специалистам.
— Да, я действительно нахожусь в больнице. Перед Новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Я поехала в санаторий в Сочи восстановиться. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать, — рассказала она.
В больнице выяснилось, что у нее произошел приступ подагры, сейчас Поргина чувствует сильную усталость, передает «Московский Комсомолец».
Также стало известно о госпитализации экс-супруги рэпера Моргенштерна* Дилары Зинатуллиной. По словам девушки, у нее болит все тело, а каждый кашель — до слез.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.