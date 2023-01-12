Вдова Караченцова рассказала о причинах своей госпитализации

— Да, я действительно нахожусь в больнице. Перед Новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Я поехала в санаторий в Сочи восстановиться. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать, — рассказала она.