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16 минут назад

Вдова Караченцова рассказала о причинах своей госпитализации

Вечерняя Москва

Вдову народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмилу Поргину госпитализировали в Москве.

Вдова Караченцова рассказала о причинах своей госпитализации
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

Новогодние праздники она проводила в санатории в Сочи, где оправлялась после нервного срыва. Однако, вернувшись домой, в Москву, актриса почувствовала сильную боль в ногах и обратилась к специалистам.

— Да, я действительно нахожусь в больнице. Перед Новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Я поехала в санаторий в Сочи восстановиться. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать, — рассказала она.

В больнице выяснилось, что у нее произошел приступ подагры, сейчас Поргина чувствует сильную усталость, передает «Московский Комсомолец».

Также стало известно о госпитализации экс-супруги рэпера Моргенштерна* Дилары Зинатуллиной. По словам девушки, у нее болит все тело, а каждый кашель — до слез.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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