Муж Анастасии Макеевой набил тату в ее честь

Почти два года Анастасия Макеева счастлива в браке со строителем Романом Мальковым, который ради нее бросил в Словакии жену Светлану и четверых детей. Сейчас Светлана с тремя детьми проживает в США, а вот старший сын решил остаться с отцом и мачехой.

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Публика считала, что брак Анастасии и Романа долго не просуществует. Но на зло всем злопыхателям супруги каждый раз радуют друг друга приятными сюрпризами и признаниями в любви. Вот, например, недавно Мальков решил доказать свою любовь Анастасии и набил их фамильный герб на груди.

«Пока я была на репетиции, он вызвал такси в тату-салон. Приезжаю и вижу, как он на грудь себе набивает тату (наш герб). Я выпала в осадок», — поделилась в поклонниками актриса.

Сейчас Анастасия и Роман отдыхают на севере, в Териберке. Актриса призналась, на какой отчаянный шаг пошел ее супруг помимо тату. Макеева рассказывала про любовь к бане, особенно когда есть панорамные окна и можно наблюдать за суровой погодой в тепле. Но выйти из тепла и тем более прыгнуть в холодную воду — выше ее способностей. А вот Роман смог удивить свою жену и искупался в Баренцевом море.

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