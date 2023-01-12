Муж Анастасии Макеевой набил тату в ее честь

Почти два года Анастасия Макеева счастлива в браке со строителем Романом Мальковым, который ради нее бросил в Словакии жену Светлану и четверых детей. Сейчас Светлана с тремя детьми проживает в США, а вот старший сын решил остаться с отцом и мачехой.
Публика считала, что брак Анастасии и Романа долго не просуществует. Но на зло всем злопыхателям супруги каждый раз радуют друг друга приятными сюрпризами и признаниями в любви. Вот, например, недавно Мальков решил доказать свою любовь Анастасии и набил их фамильный герб на груди.
«Пока я была на репетиции, он вызвал такси в тату-салон. Приезжаю и вижу, как он на грудь себе набивает тату (наш герб). Я выпала в осадок», — поделилась в поклонниками актриса.
Сейчас Анастасия и Роман отдыхают на севере, в Териберке. Актриса призналась, на какой отчаянный шаг пошел ее супруг помимо тату. Макеева рассказывала про любовь к бане, особенно когда есть панорамные окна и можно наблюдать за суровой погодой в тепле. Но выйти из тепла и тем более прыгнуть в холодную воду — выше ее способностей. А вот Роман смог удивить свою жену и искупался в Баренцевом море.
Стоит отметить, что супруги часто путешествуют. Публика считает, что все поездки оплачивает именно Анастасия, а Мальков живет за ее счет. Актриса не любит поднимать эту тему и старается обходить стороной. Однако Макеева все же утверждает, что Роман сам хорошо зарабатывает и просит не лезть в их личную жизнь. Также известно, что у супругов есть общий бизнес в Турции и даже квартира, которую приобрела актриса еще до свадьбы с Мальковым.