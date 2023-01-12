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18 минут назад

Гарик Харламов пошутил про уход Павла Воли из Comedy Club

Газета.Ru

В новом выпуске Comedy Club ведущий и юморист Гарик Харламов пошутил, что его коллега Андрей Бебуришвили в скором времени заменит Павла Волю, пишет "7 дней".

Гарик Харламов пошутил про уход Павла Воли из Comedy Club
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club – Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура", - пошутил Харламов.

Гостями нового выпуска станут популярные блогеры Карина Кросс и Дима Масленников. Кросс оправдается за 50 комментариев под видео с более чем 2 млн просмотров, а ее коллега объяснит, зачем ест ноги мамонтов и ищет призраков в заброшенных домах.

Ранее Андрей Бебуришвили заявил, что не стал бы спасать тонущего Гарика Харламова.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Павел Воля,
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