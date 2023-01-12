Директор опровергла пожертвование Нагиевым 200 млн рублей на СВО

Директор актера Дмитрия Нагиева Елена Шайкина прокомментировала информацию о том, что артист якобы пожертвовал 200 млн рублей на поддержку специальной военной операции на Украине. Как сообщает «Газета.Ru», она призналась, что удивлена появлению этой новости, назвав ее «непонятной записью из соцсетей».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Шайкина упрекнула журналистов в том, что они черпают подобные инфоповоды из непроверенных источников. Она также отметила, что Нагиев регулярно добрые дела, однако никогда это не афиширует.

«Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе. Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами», — подчеркнула директор актера.

Напомним, что ранее о пожертвовании Нагиева рассказал пользователь «ВКонтакте» под именем Борис Константинов. Ряд СМИ опубликовали эту информацию, сославшись на однофамильца пользователя, режиссера кукольного театра Бориса Константинова.