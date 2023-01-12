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32 минуты назад

Daily Mail: Джулия Робертс оказалась не Робертс

News.ru

Американская актриса Джулия Робертс узнала, что ее настоящая фамилия Митчелл. Это стало известно после того, как 55-летняя звезда приняла участие в проекте Ancestory «В поисках корней», чтобы узнать больше о своем генеалогическом древе с помощью архивов ДНК и генеалогической работы под руководством доктора Генри Луиса Гейтса-младшего.

Джулия Робертс оказалась не Робертс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Значит, мы Митчелл? <...> Поистине, мой разум взорван. Это увлекательно. <...> Я предпочитаю имя Робертс. Это был очень неожиданный поворот, — сказала актриса.

С помощью анализа ДНК было установлено, что прапрабабушка актрисы, Рода Саттл Робертс, имела роман с женатым мужчиной после смерти ее мужа Уиллиса. Актриса оказалась ошеломлена тем, что ее генеалогическое древо прослеживается до Генри Макдональда Митчелла-младшего.

При этом, как выяснила команда проекта, мать Митчелла жила всего в четырех домах от прапрабабушки Робертс в Джорджии. История приняла еще один интересный поворот, поскольку в ходе переписи выяснилось, что Митчелл оказался женат на женщине по имени Сара и имел шестерых детей.

Ранее NEWS.ru рассказывал о других тайнах семьи Робертс. Несколько раз пресса сообщала о назначенной дате свадьбы актрисы с очередным возлюбленным, но ни одна не состоялась.Так, Кифера Сазерленда Робертс бросила прямо накануне свадьбы.

Шоу-бизнес,Джулия Робертс,
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