Дженнифер Лопес похвасталась обтягивающим платьем за 115 тысяч рублей

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес примерила обтягивающее платье стоимостью 115 тыс. рублей.
Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram*.
53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях серию фотографий, на которых предстала в плотно облегающем фигуру платье длины миди с рюшами, воротником-стойкой и брошью с розами. Эта вещь бренда Magda Butrym обошлась звезде в $1695 (115 тыс. рублей).
"По средам я ношу розовое", — подписала она.
Фанаты Джей Ло оценили новое платье звезды. "Самая красивая", "Королева", "Неотразимая", "Розовый — определенно твой цвет", "Она может надеть все, что угодно, и будет выглядеть сногсшибательно", — писали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Дженнифер Лопес сняли за поцелуями с Беном Аффлеком во время прогулки с сыном.