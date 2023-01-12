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33 минуты назад

Дженнифер Лопес похвасталась обтягивающим платьем за 115 тысяч рублей

Газета.Ru

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес примерила обтягивающее платье стоимостью 115 тыс. рублей.

Дженнифер Лопес похвасталась обтягивающим платьем за 115 тысяч рублей
Фото: jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram*.

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях серию фотографий, на которых предстала в плотно облегающем фигуру платье длины миди с рюшами, воротником-стойкой и брошью с розами. Эта вещь бренда Magda Butrym обошлась звезде в $1695 (115 тыс. рублей).

"По средам я ношу розовое", — подписала она.

Фанаты Джей Ло оценили новое платье звезды. "Самая красивая", "Королева", "Неотразимая", "Розовый — определенно твой цвет", "Она может надеть все, что угодно, и будет выглядеть сногсшибательно", — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Дженнифер Лопес сняли за поцелуями с Беном Аффлеком во время прогулки с сыном.

Шоу-бизнес,Дженнифер Лопес,
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