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7 минут назад

В сети удивились внешности Филиппа Киркорова после пластики

Lenta.ru

Внешность российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова после операции на лицо удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на странице пластического хирурга Тимура Хайдарова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сети удивились внешности Филиппа Киркорова после пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенном снимке певец позирует вместе с врачом, облокотившись спиной о кирпичную стену. На артисте надеты джинсы, украшенные нашивками, и белая рубашка с расстегнутыми пуговицами сверху и с завязанными в тугой узел концами. Также его образ дополняют черные кроссовки, подвеска на шее и браслеты.

«На самом деле выдающийся результат — это упорный труд и стремление к идеальному! Это только начало», — подписал Хайдаров публикацию.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Молодец доктор, Филипп выглядит очень хорошо для своего возраста», «Так похудел. Филипп, выглядите шикарно», «Вау, какой мужчина», «Раньше такой отечный был, а сейчас — пушка», «Король эстрады доверил свою внешность королю пластической хирургии», — высказывались они.

Киркоров назвал своего преемника

Instagram (организация запрещена в России) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». Так, артист признался, что обратился за помощью к хирургу осознанно.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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