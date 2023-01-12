В сети удивились внешности Филиппа Киркорова после пластики

Внешность российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова после операции на лицо удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на странице пластического хирурга Тимура Хайдарова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенном снимке певец позирует вместе с врачом, облокотившись спиной о кирпичную стену. На артисте надеты джинсы, украшенные нашивками, и белая рубашка с расстегнутыми пуговицами сверху и с завязанными в тугой узел концами. Также его образ дополняют черные кроссовки, подвеска на шее и браслеты.

«На самом деле выдающийся результат — это упорный труд и стремление к идеальному! Это только начало», — подписал Хайдаров публикацию.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Молодец доктор, Филипп выглядит очень хорошо для своего возраста», «Так похудел. Филипп, выглядите шикарно», «Вау, какой мужчина», «Раньше такой отечный был, а сейчас — пушка», «Король эстрады доверил свою внешность королю пластической хирургии», — высказывались они.

Instagram (организация запрещена в России) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)