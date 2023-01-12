Волочкова страдает от постоянных шпагатов: «Паховая зона начинает воспаляться»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что на Мальдивах с ней произошла неприятная история. У нее обострилась травма, которая беспокоит несколько месяцев.

У балерины надорван пах – это профессиональный недуг. И когда паховая зона начинает воспаляться, это проходит очень долго, пояснила она. Из-за боли Волочкова не может передвигаться самостоятельно. По возвращении в Москву она намерена пойти к врачу, пишет Teleprogramma.pro.