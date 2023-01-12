В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
26 минут назад

Волочкова страдает от постоянных шпагатов: «Паховая зона начинает воспаляться»

РИА "ФедералПресс"

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что на Мальдивах с ней произошла неприятная история. У нее обострилась травма, которая беспокоит несколько месяцев.

Волочкова страдает от постоянных шпагатов: «Паховая зона начинает воспаляться»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Моим связкам очень тяжело. Шпагат – это непростая работа, которая вызывает воспалительный процесс на протяжении всей моей трудовой деятельности», – призналась Волочкова.

У балерины надорван пах – это профессиональный недуг. И когда паховая зона начинает воспаляться, это проходит очень долго, пояснила она. Из-за боли Волочкова не может передвигаться самостоятельно. По возвращении в Москву она намерена пойти к врачу, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Волочкова назвала дату свадьбы с тайным избранником.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители