Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ

Верховный уголовный суд округа Беннингтон американского штата Вермонт приговорил актера Эзру Миллера к 90 дням лишения свободы условно и годовому испытательному сроку. Об этом в пятницу, 13 января, пишет издание Deadline.

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Артист понесет наказание за инцидент, произошедший в мае 2022 года. Ранним утром Миллер проник в частный дом и похитил несколько бутылок спиртного. Первоначально он отвергал причастность к этому эпизоду, однако позже принял решение пойти на сделку с полицией.

В результате голливудский актер был обвинен в краже со взломом. За это звезде «Флэша» назначили три месяца лишения свободы условно, а также испытательный срок продолжительностью в один год. Артист также обязан выплатить штраф в размере 500 долларов, пишет Газета.ру.