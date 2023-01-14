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1 час назад

Эзра Миллер получил условный срок за кражу со взломом

Вечерняя Москваиещё 4

Верховный уголовный суд округа Беннингтон американского штата Вермонт приговорил актера Эзру Миллера к 90 дням лишения свободы условно и годовому испытательному сроку. Об этом в пятницу, 13 января, пишет издание Deadline.

Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Артист понесет наказание за инцидент, произошедший в мае 2022 года. Ранним утром Миллер проник в частный дом и похитил несколько бутылок спиртного. Первоначально он отвергал причастность к этому эпизоду, однако позже принял решение пойти на сделку с полицией.

В результате голливудский актер был обвинен в краже со взломом. За это звезде «Флэша» назначили три месяца лишения свободы условно, а также испытательный срок продолжительностью в один год. Артист также обязан выплатить штраф в размере 500 долларов, пишет Газета.ру.

В середине августа Эзра Миллер, наиболее известный по ролям волшебника Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари» и супергероя Флэша в киновселенной DC, признался в проблемах с психикой. Артист также принес извинения всем тем, кого могло задеть или оскорбить его поведение за последние несколько лет.

Шоу-бизнес,Эзра Миллер,
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