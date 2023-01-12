У танцора Майкла Флэтли произошел рецидив рака

У танцора Майкл Флэтли обнаружили рецидив онкологического заболевания. Об этом пишет Deadline.
"У Майкла Флэтли диагностирована агрессивная форма рака. Он перенес операцию и находится под присмотром отличной команды врачей", - сообщила команда артиста.
У 64-летнего Флэтли также был рак кожи в 2003 году, однако танцору удалось справиться с болезнью. Флэтли известен постановкой танцевальных шоу "Lord of the Dance" и "Feet of Flames". В 1994 году он стал стал одним из главных исполнителей и хореографов танцевального шоу "Riverdance".