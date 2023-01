У танцора Майкла Флэтли произошел рецидив рака

У 64-летнего Флэтли также был рак кожи в 2003 году, однако танцору удалось справиться с болезнью. Флэтли известен постановкой танцевальных шоу "Lord of the Dance" и "Feet of Flames". В 1994 году он стал стал одним из главных исполнителей и хореографов танцевального шоу "Riverdance".