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26 минут назад

У танцора Майкла Флэтли произошел рецидив рака

Газета.Ru

У танцора Майкл Флэтли обнаружили рецидив онкологического заболевания. Об этом пишет Deadline.

У танцора Майкла Флэтли произошел рецидив рака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"У Майкла Флэтли диагностирована агрессивная форма рака. Он перенес операцию и находится под присмотром отличной команды врачей", - сообщила команда артиста.

У 64-летнего Флэтли также был рак кожи в 2003 году, однако танцору удалось справиться с болезнью. Флэтли известен постановкой танцевальных шоу "Lord of the Dance" и "Feet of Flames". В 1994 году он стал стал одним из главных исполнителей и хореографов танцевального шоу "Riverdance".

Шоу-бизнес,Майкл Флэтли,
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